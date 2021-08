AZ Alkmaar-Celtic Glasgow: escoceses na frente da eliminatória

Depois da vitória por 2-0 na Escócia, o Celtic Glasgow visita esta quinta-feira o reduto do AZ Alkmaar, numa partida da 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Com essa vantagem na mão, a turma escocesa pode ir à Holanda com maior confiança, especialmente tendo em conta que o AZ está longe de estar a ter um arranque positivo.



É que em jogos oficiais - são apenas dois, é certo -, somou ambos por vitórias, sofrendo três golos e não marcando nenhum. Em sentido inverso, o Celtic já leva nove jogos nas pernas, com seis vitórias consecutivas, depois de ter empatado um e perdido dois. Um desses desaires que, refira-se, acabou por ditar o adeus à Champions.



Olhando ao registo recente, destaque para algumas estatísticas, como o facto de o Celtic ter sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos seis jogos e de ter chegado ao descanso na frente em todos eles. Em seis dos últimos sete, refira-se, houve pelo menos 3 golos. Relativamente ao AZ, o dado a destacar passa pelos golos, no caso abaixo de três por jogo, que se viu em quatro dos últimos cinco encontros.

CÓD 169 AZ Alkmaar 2.07 Empate 3.5 Celtic Glasgow 2.7