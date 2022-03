AZ Alkmaar-FC Twente: 4.º contra 5.º na Eredivisie

Vindo de uma derrota a meio da semana para a Conference League, diante do Bodo/Glimt, o AZ Alkmaar procura este domingo retomar o rumo das vitórias, quando pelas 19 horas defrontar o Twente, numa partida da 26.ª jornada da Eredivisie que colocará frente a frente o 4.º e o 5.º colocados, com 51 e 48 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, o AZ chega a este jogo vindo de uma série de cinco vitórias seguidas no campeonato, ao passo que o Twente, apesar não ter perdido nenhum dos últimos três jogos, nessa sequência de cinco encontros somou somente 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota.



No registo estatístico, contando todas as provas, realce para o facto do AZ sofrer golos há seis jogos, sendo que em cinco deles também marcou. Em sete dos últimos oito o resultado final teve pelo menos 3 golos. No lado do Twente há a destacar o facto da equipa ter sido a primeira a marcar em oito dos últimos dez encontros, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final teve pelo menos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, houve pelo menos 3 golos em sete dos últimos oito jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Nesse sentido, quem leva mais tempo seguido a marcar é o Twente, que faturou diante do AZ nas últimas cinco partidas. Este será o terceiro duelo da temporada entre estas duas equipas, depois da vitória do Twente para o campeonato, por 3-1, e do triunfo do AZ na Taça, por 2-1.

