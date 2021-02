AZ Alkmaar-Feyenoord: jogo grande no campeonato holandês

Duelo entre candidatos ao pódio da Eredivisie, com o terceiro colocado AZ Alkmaar a receber a visita do quarto Feyenoord, numa partida da 24.ª jornada do campeonato holandês que colocará frente a frente duas formações históricas separadas por 3 pontos.



Vindo de três vitórias consecutivas, que serviram para anular uma sequência de dois jogos a perder, o AZ é a equipa teoricamente em melhor momento, apesar de entrar neste jogo sem três jogadores (Calvin Stengs, Jeremy Helmer e Jonas Svensson). Ainda olhando aos de Alkmaar, note-se que houve pelo menos 3 golos em 18 dos últimos 22 jogos no campeonato.



Quanto ao Feyenoord - que aqui não terá Justin Bijlow e João Teixeira -, sabe que uma vitória permite apanhar o AZ na tabela, ainda que venha precisamente numa fase inversa, com três jogos seguidos sem ganhar, dois deles no campeonato - com dois empates seguidos.



Em relação ao confronto direto, na primeira volta houve vitória do AZ por 3-2, num jogo no qual se viram mais do que 3 golos, tal como em 13 dos últimos 14 jogos entre estas duas equipas. por outro lado, o próprio Feyenoord marcou pelo menos 2 golos em 12 dos últimos 14 jogos com o AZ Alkmaar.

CÓD 258 AZ Alkmaar 1.95 Empate 3.44 Feyenoord 3