AZ Alkmaar-Gil Vicente: minhotos com tarefa complicada

Depois de ter afastado com categoria o FC Riga, o Gil Vicente tem esta quinta-feira uma complicada missão na Conference League, iniciando a disputa do playoff diante dos holandeses do AZ Alkmaar.Uma equipa bem conhecida dos portugueses e que chegou a este playoff depois de ter superado duas rondas de qualificação, deixando pelo caminho Tuzla City (1-0 e 4-0) e Dundee United (0-1 e 7-0). Este último encontro servirá certamente de alerta para os gilistas, que chegam a este jogo na sequência de um jogo que poderá deixar mossa.É que o Gil Vicente perdeu por 1-0 diante do Arouca, numa partida caseira que colocou um pouco de água na fervura dos minhotos. Ainda assim, o moral estará elevado, especialmente pela histórica vitória da semana passada diante do Riga, a primeira do clube na Europa.