AZ Alkmaar-Nápoles: com Maradona na memória

Vindo de duas vitórias consecutivas, sempre tendo na memória Diego Armando Maradona, o Nápoles pode esta quinta-feira dedicar mais um feito ao astro argentino, quando pelas 20 horas visitar o reduto dos holandeses do AZ Alkmaar. Para tal, os italianos necessitam de vencer em solo holandês, conseguindo logo aí o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa.



Atualmente no comando do Grupo F, com 9 pontos, os italianos estão em boa posição para conseguir esses intentos e até entram claramente moralizados, já que venceram quatro dos últimos cinco encontros, conseguindo sempre marcar golos (apontaram 10 e sofreram 4).



O problema é que do lado oposto está uma equipa holandesa que também está num bom momento, já que vem em quatro jogos seguidos sem perder, com três vitórias e um empate. Um registo positivo ao qual se juntam outros, nomeadamente o facto de ter entrado a vencer em oito dos últimos dez encontros e de ter chegado ao descanso na frente em seis dos mais recentes oito.



De resto, ainda a dar ânimo aos holandeses está o resultado da primeira volta, quando há mês e meio o AZ foi a Nápoles vencer por 1-0, naquela que foi a única partida na qual os transalpinos não venceram nesta edição da Liga Europa. Irá haver vingança?

CÓD 128 AZ Alkmaar 3.76 Empate 3.55 Nápoles 1.78