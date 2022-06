Azerbaijão-Eslováquia: azeris procuram inverter tendência negativa

CÓD 113 Azerbaijão 4.35 Empate 3.2 Eslováquia 1.77

Num jogo da 3.ª jornada do Grupo C3 da Liga das Nações, Azerbaijão e Eslováquia encontram-se esta sexta-feira em Baku, numa partida na qual a formação da casa entra em campo em busca do primeiro triunfo, isto depois de ter perdido no arranque e de ter empatado na 2.ª ronda.Quanto à Eslováquia, entrou a ganhar, ao bater a Bielorrússia por 1-0 e na ronda seguinte caiu aos pés do Cazaquistão, equipa que de forma algo surpreendente venceu os dois jogos que disputou até ao momento.Falando em sequências, o Azerbaijão leva doze jogos seguidos sem ganhar e quatro consecutivos sem conseguir marcar. Dos últimos nove jogos apenas num deles não foi a primeira equipa a sofrer, algo que denota alguma debilidade defensiva.Em termos de confronto direto, a Eslováquia venceu os quatro jogos que até ao momento aconteceram entre as duas equipas, o último dos quais em 2019, por 2-0. No total, os eslovacos marcaram 11 golos e sofreram apenas 1 nesses quatro duelos.