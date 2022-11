B SAD-Boavista: encontro de velhos conhecidos na Taça da Liga

CÓD 159 B SAD 3,4 Empate 3,15 Boavista 1,78

Em jogo do Grupo F da Taça da Liga, B SAD e Boavista encontram-se esta sexta-feira no Estádio do Jamor, numa partida entre o 16.º do segundo escalão e o 11.º do primeiro.Olhando ao registo recente, e apesar de estar num escalão acima, o Boavista leva uma péssima fase, com sete jogos seguidos sem ganhar e nove a sofrer golos. Em quatro dos últimos cinco os axadrezados foram os primeiros a sofrer golo.Em termos de confronto direto, o Boavista leva quatro jogos seguidos sem perder diante dos azuis, tendo nesses mesmos quatro encontros acabado sem sofrer golos. E por falar em golos, apenas um dos últimos dez jogos entre estas formações teve 3 ou mais no total final.