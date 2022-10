B SAD-Farense: algarvios procuram manter registo perfeito

CÓD 207 B SAD 3,35 Empate 3,3 Farense 1,96

Segundo colocado, com 15 pontos, o Farense procura esta sexta-feira manter o seu registo ainda sem derrotas na Liga SABSEG, visitando pelas 18 horas o Estádio Municipal de Mafra, reduto que serve de casa à BSAD, uma equipa que entra nesta ronda na 15.ª posição, com menos 10 pontos do que os algarvios.Com quatro vitórias e três empates, o Farense totaliza até ao momento 13 golos marcados e 7 sofridos, sendo que antes desta partida triunfou na Taça de Portugal diante do BC Branco, por 1-0.Olhando aos azuis, têm uma vitória, dois empates e quatro derrotas, com 14 golos marcados e 17 sofridos. Atenção também aos golos, já que esta época, em oito jogos, apenas um não teve um total superior a 3 e ambas as equipas a marcar.Note-se que estas duas equipas que se voltam a encontrar ano e meio depois de, em 2020/21, no campeonato principal, a BSAD ter batido o Farense, fora de casa, por 1-0.