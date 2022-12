B SAD-Leixões: regresso ao campeonato na Segunda Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 110 B SAD 2,4 Empate 3 Leixões 2,4

Depois da pausa mundialista, na qual disputaram jogos de Allianz Cup, B SAD e Leixões encontram-se esta quinta-feira em Mafra, numa partida que colocará em confronto o antepenúltimo e o 10.º colocados, respetivamente.Com 9 pontos, o B SAD acumula duas vitórias, três empates e oito derrotas, com 20 golos marcados e 28 sofridos. Já o Leixões conta com 18 pontos, mercê de quatro vitórias, sete empates e duas derrotas. Em termos de golos, marcaram 15 e sofreram 11.No passado recente, contando os tais jogos de Taça da Liga, o B SAD acumula quatro jogos sem ganhar, com três empates e uma derrota. Já o Leixões na Taça da Liga venceu dois encontros, empatou um e perdeu outro. Os de Matosinhos acumulam seis encontros a sofrer golos, mas também conseguiram marcar sempre. Em cinco dos últimos sete jogos o Leixões foi a primeira equipa a fazer o marcador mexer.