B SAD-Marítimo: à procura do primeiro triunfo

Ainda sem vitórias no campeonato principal, Belenenses SAD e Marítimo encontram-se na noite desta segunda-feira no Jamor, numa partida da 2.ª jornada onde ambas as equipas procurarão o primeiro triunfo ou, pelo menos, os primeiros pontos.



Vindos de derrotas por idêntico resultado (0-2), azuis e insulares também perderam no jogo que disputaram na Taça da Liga, pelo que o arranque de época está mesmo a ser para esquecer para ambas.



Olhando ao confronto direto, de notar que apenas um dos últimos nove jogos teve mais do que 3 golos, sendo que na época passada o Belenenses SAD venceu em casa por 2-0 e perdeu por 1-0 fora. Como será desta?

CÓD 109 B SAD 2.49 Empate 2.9 Marítimo 3.1