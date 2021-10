B SAD-Santa Clara: duelo de fundo da tabela no campeonato

Duelo de fundo da tabela no campeonato nacional, com o B SAD a receber a visita do Santa Clara, numa partida que colocará frente a frente o último e o penúltimo colocados, respetivamente.



Ainda sem vitórias, com 5 pontos, a turma azul está claramente num mau momento a nível de resultados no campeonato, mas a verdade é que nos últimos sete duelos apenas perdeu um, tendo empatado cinco e ganho um outro, este referente à Taça de Portugal, diante do modesto Berço.



Quanto ao Santa Clara, está apenas uma posição acima, tem mais um ponto e não está em grande forma na Liga, mas a verdade é que jogará moralizada por aquilo que fez a meio da semana, com uma vitória sobre o FC Porto para a Allianz Cup, que não só afastou os dragões como deixou o apuramento açoriano para a final four praticamente fechado.



No confronto direto note-se que o registo faz os insulares sorrir, já que o Santa Clara leva seis jogos sem perder, cinco sem sofrer e três seguidos a vencer. Em quatro dos últimos cinco, para lá de não ter perdido, foi também a primeira equipa a marcar. Aliás, nos últimos três jogos o resultado foi sempre o mesmo: 2-0.

