B SAD-Sporting CP: leão moralizado não pode perder mais pontos

CÓD 109 B SAD 10.05 Empate 5.38 Sporting CP 1.24

Moralizado pela recente conquista da Allianz Cup, o Sporting procura esta quarta-feira não deixar o FC Porto fugir ainda mais no topo, defrontando no Jamor um Belenenses SAD que entra em campo nesta 20.ª jornada desesperado por somar pontos.Com 47, os leões estão provisoriamente a 9 do FC Porto, chegando a este duelo vindo de uma sequência de cinco jogos no campeonato na qual venceu três encontros e perdeu dois. O leão sofreu golos nos últimos três jogos que disputou (dois da Allianz Cup), sendo que apenas um dos últimos nove duelos que disputou não teve um total de pelo menos 3 golos. Já em seis dos últimos oito o marcador teve golos de ambas as equipas. Neste duelo, refira-se, o leão não contará com Sebastián Coates, atualmente na seleção uruguaia, mas também Jovane e Tiago Tomás, que partiram para outras paragens.Em relação aos azuis, que neste jogo não terão Chico Teixeira, Rafael Camacho e Chima Akas, leva três jogos seguidos sem ganhar (ainda que tenham alcançado um moralizador empate na última partida diante do Marítimo) e sofreu sempre golos nos últimos doze jogos que disputou. Ainda assim, há que notar que normalmente o número de tentos até é baixo: apenas dois dos últimos oito teve mais do que 3 no total.Em relação ao confronto direto, o Sporting leva 12 jogos seguidos sem perder diante do Belenenses SAD e 20 a marcar. No mais recente, disputado em agosto, venceu por 2-0.