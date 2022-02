B SAD-V. Guimarães: minhotos motivados visitam reduto do último

CÓD 108 B SAD 3.76 Empate 3.33 V. Guimarães 1.91

Afundado na tabela do campeonato nacional, e vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar, o Belenenses SAD recebe este domingo a visita do V. Guimarães, num duelo da 22.ª jornada que colocará no caminho dos azuis o sexto colocado da tabela.Com 30 pontos, o Vitória vem de uma moralizadora vitória diante do Sp. Braga, mas chega a este encontro na sequência de quatro partidas seguidas sem vencer fora de portas. Aliás, em onze jogos o Vitória apenas conseguiu dois triunfos, algo que poderá tentar inverter neste duelo. Outro dado que Pepa quererá inverter será o registo de golos sofridos, já que o Vitória leva 15 encontros seguidos a sofrer pelo menos um golo.Quanto ao Belenenses SAD, também vai numa série de jogos a sofrer, no caso de 14, sendo que nos últimos cinco não venceu nenhum. A jogar em casa, refira-se, os azuis têm duas vitórias, precisamente aquelas que têm no total do campeonato.Em termos de confronto direto, aí há razões para alguns sorrisos nos azuis, que não perderam nenhum dos últimos quatro duelos com o V. Guimarães. Note-se que em nenhum deles o marcador teve mais do que 2 golos.