Bahcesehir-Galatasaray: com o mesmo registo no campeonato

Encontro da 9.ª jornada do campeonato turco de basquetebol, com o Bahcesehir a receber a visita do Galatasaray, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 10.º, respetivamente. Ainda que separados por duas posições, estas duas equipas têm o mesmo registo na prova: 3 vitórias e 5 derrotas.



Olhando ao registo recente, contando duelos da Liga dos Campeões - prova na qual ambas as equipas estão integradas -, o Bahcesehir tem quatro vitórias e seis derrotas, ao passo que o Galatasaray, no mesmo período, tem cinco triunfos e cinco desaires. Em termos pontuais, a média nos últimos dez jogos foi de 73 do Bahcesehir e de 81 por parte do Galatasaray.



Em relação ao confronto direto, a média pontual nos últimos dez jogos foi de 171 pontos, 84 da autoria do Bahcesehir e 87 por parte do Galatasaray. Na época passada, refira-se, foram disputados quatro desses duelos, com duas vitórias para cada lado.

