Bahrein-Sérvia: último dos balcânicos antes do Mundial

CÓD 209 Bahrein 7 Empate 4,25 Sérvia 1,26

Equipa integrada no Grupo G, o mesmo do Brasil, Suíça e Camarões, a Sérvia fecha esta sexta-feira a sua preparação para o Mundial'2022, defrontando pelas 15.30 a congénere do Bahrein, numa partida an qual os balcânicos procurarão ampliar para seis o número de jogos consecutivos sem perder.Em sentido inverso, o Bahrein, uma equipa que não estará no Mundial, leva três jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Falando em golos, os asiáticos foram também a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputara, incluindo no recente empate a dois diante do Canadá.