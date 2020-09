Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs: alguém vai interromper série de triunfos

Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs defrontam-se, na madrugada desta terça-feira (01h15, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL).

À entrada para esta ronda, as duas equipas posicionam-se na liderança da prova, ambas com duas vitórias conquistadas até ao momento. Os Baltimore Ravens bateram no primeiro jogo os Cleveland Browns e no segundo os Houston Texans, enquanto que os Kansas City Chiefs levaram a melhor sobre os Houston Texans e Los Angeles Chargers.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Kansas City Chiefs, formação que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas equipas - os Baltimore Ravens triunfaram nos restantes dois.