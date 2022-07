Banfield-Argentinos Jrs.: líder procura manter bom momento

CÓD 198 Banfield 2.55 Empate 2.9 Argentinos Jrs. 2.7

Em jogo da 10.ª jornada do campeonato argentino, o Banfield recebe na noite desta segunda-feira a visita do líder Argentinos Jrs., num duelo no qual a formação do Florencio Sola entra em campo como 13.ª, com 12 pontos, menos 7 do que o adversário desta ronda.Com 19 pontos, o Argentinos Jrs. lidera em igualdade pontual com o Atlético Tucumán e chega a este encontro com quatro vitórias consecutivas, a última das quais diante do Boca Juniors. Em cinco dos últimos seis jogos que disputou o Argentinos Jrs. foi a primeira equipa a marcar. Quanto ao Banfield, vem de três jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Em cinco dos últimos seis jogos o Banfield foi mesmo a primeira equipa a sofrer.Em relação ao confronto direto, o Argentinos Jrs. não perdeu nenhum dos últimos seis jogos e marcou sempre ao Banfield. Em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a faturar. No mais recente, disputado em abril, ambas as tendências fizeram-se notar, já que o marcador ficou nos 2-0.