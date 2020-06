Banik Ostrava-Slavia Praga: encontro com muito em jogo

Líder destacado do campeonato checo, o Slavia Praga procura esta quarta-feira manter a diferença e cimentar uma boa posição na corrida para a fase de campeão, quando pelas 17 horas visitar o reduto do Banik Ostrava, numa partida da penúltima jornada da prova na qual terá pela frente um sexto colocado que ainda está na luta pelo apuramento para a fase de decisão.



Com 43 pontos, o Banik Ostrava tem apenas 1 ponto sobre o sétimo e 3 sobre o oitavo, pelo que nesta partida muito se pode jogar quanto à ida ou não à ronda de decisão do novo campeão e também da qualificação europeia.



Sem perder há cinco partidas, o Slavia está claramente num bom momento, até porque também não sofreu nos últimos quatro encontros disputados, todos eles disputados já após a retoma pós-covid.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que as contas têm sido algo equilibradas, com duas vitórias do Banik e três do Slavia nos últimos cinco jogos. Como será desta vez?

CÓD 167 Banik Ostrava 3.91 Empate 3.09 Slavia Praga 1.61