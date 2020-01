Barcelona-At. Madrid: João Félix de olho na final

Um dia depois de Real Madrid e Valencia terem discutido a primeira meia-final, esta quinta-feira é a vez de Barcelona e Atlético Madrid se defrontarem em Jeddah, na segunda partida de olho na final da Supertaça espanhola.



Campeão nacional em título, líder da Liga espanhola e detentor da Supertaça, o Barcelona chega a esta partida moralizado pelo facto de não perder há mais de dois meses, ainda que os últimos resultados nem tenham sido lá muito positivos, já que nos últimos quatro duelos apenas venceu num.



Quanto ao Atlético, apesar de as exibições não convencerem por completo, vai em quatro triunfos consecutivos e não perde há um mês, precisamente numa partida da qual saiu derrotado pelo Barcelona. Um resultado que, refira-se, tem sido algo recorrente nos embates entre ambos, já que desde 2016 que o Barça não perde com os colchoneros. No total, nos últimos dez anos, em 30 jogos, o Atlético apenas venceu três. Irá a tendência ser travada?

