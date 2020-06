Barcelona-Athletic Bilbao: visitante perigoso em Camp Nou

Vindo de um empate em Sevilha que ditou a queda à segunda posição, o Barcelona procura esta terça-feira o regresso aos triunfos na Liga espanhola, num duelo sempre complicado diante do Athletic Bilbao, uma formação histórica que tem tradicionalmente colocado dificuldades aos catalães.



Aliás, basta olhar às estatísticas recentes para o perceber, já que o Athletic não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos diante do Barcelona, sendo que nos últimos três até conseguiu não sofrer golos. Um registo totalmente inesperado atendendo ao poderio dos culé, mas que mostra bem que esta turma basca é um osso duro de roer.



Analisando a fase de cada uma das equipas, de notar que ambas as formações vão em quatro jogos seguidos sem perder, sendo que os catalães nesses mesmos quatro encontros não sofreram golos. Do lado basco, o Athletic foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete duelos.