Barcelona-Atl. Madrid: João Félix com desafio complicado

O Barcelona recebe, esta terça-feira, o Atlético Madrid de João Félix, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que poderá ser determinante na luta pelo título nacional.



À entrada para esta jornada, o Barcelona posiciona-se no 2.º lugar da tabela classificativa, com 69 pontos, fruto de 21 vitórias, seis empates e cinco derrotas, enquanto que o Atlético Madrid é 3.º classificado, com 58 pontos, após somar 15 triunfos, 13 empates e quatro derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, os catalães registaram três vitórias (Maiorca, Leganés e Athletic Bilbau) e dois empates (Sevilha e Celta Vigo), ao passo que os colchoneros somaram quatro triunfos (Osasuna, Valldolid, Levante e Alavés) e um empate (Athletic Bilbau).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Barcelona, com três triunfos contra apenas um do Atlético Madrid nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.