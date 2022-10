Barcelona-Bayern: catalães tentam evitar eliminação frente a um adversário de más memórias

Barcelona e Bayern Munique defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um momento completamente distinto na prova milionária.

À entrada para esta ronda, o Barcelona posiciona-se no terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas e um saldo de oito golos marcados e sete sofridos, enquanto que o Bayern Munique (já apurado para os oitavos de final) se encontra na liderança isolada da tabela, com 12 pontos, após somar quatro triunfos de forma consecutiva.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Barcelona registou três vitórias (Celta de Vigo, Villarreal e Athletic Bilbao), um empate (Inter Milão) e uma derrota (Real Madrid), ao passo que o Bayern Munique somou quatro triunfos (Plzen, Friburgo, Augsburgo e Hoffenheim) e um empate (Borussia Dortmund).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Bayern Munique, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.