Barcelona-Bayern Munique: duelo de gigantes na Luz

O Estádio da Luz recebe esta sexta-feira uma verdadeira final antecipada da Liga dos Campeões, com Barcelona e Bayern Munique a defrontarem-se na penúltima partida dos quartos-de-final da prova mais importante da UEFA. Emblemas históricos e com muito para contar nesta Champions, catalães e bávaros esgrimirão argumentos num duelo que promete emoção de princípio ao fim.



Campeão alemão - algo que tem sido crónico -, o Bayern Munique chega a este jogo moralizado pelo que fez na temporada passada, mas também pelo resultado do seu primeiro jogo oficial de 2020/21, onde afastou com grande classe o Chelsea, por 4-1. Quanto aos catalães, chegaram a esta ronda após terem ganho no mesmo dia ao Nápoles, por 3-1.



Olhando ao confronto direto, de notar que os últimos quatro duelos apontam para vantagem dos alemães, com três vitórias contra apenas uma do Barcelona, ainda que neste sentido haja a ressalva a fazer de que este seja o primeiro duelo oficial em terreno neutro, algo que poderá naturalmente fazer a diferença.



De olho nas estatísticas, de notar que o Bayern não perdeu nenhum dos últimos 24 encontros, vindo inclusivamente numa sequência de 19 vitórias consecutivas. Pelo caminho foi a primeira equipa a marcar nos últimos oito encontros e aquela que chegou ao intervalo na frente na última meia dúzia. Quanto ao Barcelona, foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos nove duelos.



Falando em golos, finalizar dizendo que seis dos últimos oito duelos do Barcelona tiveram pelo menos três golos, algo que se verificou também nos do Bayern, mas no caso em oito dos últimos dez. Irá a tendência manter-se?



Por fim, apontar apenas que o Barcelona não poderá contar com Ousmane Dembelé (lesionado) e Martin Braithwaite (não inscrito), ao passo que Samuel Umtiti está em dúvida. Em sentido inverso, Arturo Vidal e Sergio Busquets estão de volta após castigo. Quanto ao Bayern, não terá Benjamin Pavard e Leroy Sané e tem em dúvida Alphonso Davies e Kingsley Coman.

