Barcelona-Bayern Munique: duelo de titãs à atenção do Benfica

Num jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, o mesmo do Benfica, Barcelona e Bayern Munique encontram-se esta terça-feira em Camp Nou, numa partida que colocará frente a frente dois colossos do futebol mundial que vivem momentos bem distintos.



Os catalães, a atuar em casa, estão num processo de reconstrução após a saída de Leo Messi e terão nesta partida o primeiro grande teste, depois de na Liga espanhola até agora terem dado bem conta do recado, com duas vitórias e um empate. No fim de semana, refira-se, os catalães não jogaram, pois o jogo com o Sevilha foi adiado.



Quanto ao Bayern, leva cinco vitórias seguidas e seis jogos sem perder, tendo sido a primeira equipa a marcar nos últimos cinco duelos que disputou. Esta época ainda não perdeu, totalizando cinco vitórias e um empate, com 28 golos marcados e 5 sofridos em seis jogos.



No plano individual, o Barça não contará com Martin Braithwaite, Ansu Fati, Sergio Agüero e Ousmane Dembélé, tendo ainda Jordi Alba e Sergiño Dest em dúvida. Já no lado dos bávaros as baixas são as de Kingsley Coman e Corentin Tolisso, havendo ainda dúvidas quanto a Serge Gnabry.



De notar, por fim, que esta duas equipas se enfrentaram na Champions de 2019/20, na final-8 de Lisboa, na famosa partida que terminou num impensável 8-2 favorável aos alemães. Haverá vingança?

CÓD 136 Barcelona 3.33 Empate 3.92 Bayern Munique 1.91