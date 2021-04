Barcelona-Bayern Munique: duelo de titãs na Euroliga

Encontro da última ronda da fase regular da Euroliga, com o Barcelona a receber a visita do Bayern Munique, numa partida na qual os catalães partem em busca de uma vitória que permita garantir o primeiro posto final nesta ronda.



Com um jogo pela frente, os catalães estão a um triunfo de carimbar essa primeira posição, ainda que até o possam conseguir caso o CSKA não vença num dos dois jogos que têm em falta. Quanto aos alemães, estão em sexto e têm já o playoff garantido, ainda que possam caso vençam conseguir ascender pelo menos ao quarto posto, algo que permitiria melhorar as chances de um duelo menos complexo na fase a eliminar.



Olhando aos últimos dez jogos, o Barcelona conseguiu em média 87 pontos para um total de 159 pontos, ao passo que o Bayern conseguiu em média 80 para um total de 157.



No que ao confronto direto diz respeito, o Bayern Munique venceu por 90-77 na partida da primeira mão, sendo que essa foi uma das duas vitórias conseguidas pelos alemães nos últimos sete encontros disputados. No que a pontos diz respeito, analisando os últimos dez jogos, a média pontual foi de 160, com 82 pontos conseguidos pelo Barça e 77 pelos alemães. Irá essa tendência repetir-se aqui?