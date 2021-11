Barcelona-Benfica: águia joga cartada importante na Champions

CÓD 110 Barcelona 1.6 Empate 4.05 SL Benfica 4.6

Dia de decisões para Barcelona e Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões. 2.º e 3.º colocados num grupo que já não deve escapar ao Bayern Munique, catalães e águias encontram-se em Camp Nou, numa partida que poderá definir qual das duas formações avança para os oitavos-de-final juntamente com os alemães.Em melhor posição, no segundo posto com 6 pontos, o Barcelona chega a este jogo na ressaca da primeira vitória de Xavi no comando técnico da equipa, mas entra em campo com várias ausências, nomeadamente Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Pedri, Ansu Fati ou Sergiño Dest, aos quais se junta ainda Sergio Agüero. Os catalães, ainda assim, leva quatro jogos sem perder, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foram a primeira formação a marcar.Em relação ao Benfica, neste jogo não poderá contar com Lucas Veríssimo, Nemanja e Diogo Gonçalves, sendo que em termos estatísticos há a realçar o registo defensivo, negativo neste caso, com cinco encontros seguidos a sofrer. O que é certo é que o Benfica marcou sempre nesses duelos, sendo que em quatro deles o marcador teve pelo menos 3 golos no total.Na primeira volta, na Luz, as águias venceram por 3-0, numa noite que serviu para deixar Ronald Koeman ainda mais perto de um despedimento que aconteceria algumas semanas depois.