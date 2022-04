Barcelona-Cádiz: catalães procuram esquecer adeus europeu

CÓD 127 Barcelona 1.2 Empate 5.95 Cádis 11.72

Vindo de um adeus inesperado à Liga Europa, o Barcelona foca agora todas as suas atenções na Liga espanhola, defrontando esta segunda-feira o aflito Cádiz, numa partida da 32.ª jornada da prova na qual procurará chegar à oitava vitória consecutiva no campeonato.Neste jogo sem Samuel Umtiti, Moussa Wague, Sergi Roberto, Pedri e Ronald Araújo, os catalães têm ainda em dúvida Piqué e Ansu Fati. A formação de Xavi, contando todas as provas, leva três partidas seguidas a sofrer golo, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador final teve pelo menos 3.Quanto ao Cádiz, tem 28 pontos e está a precisar de pontos como pão para a boca. Está a 1 da zona de salvação e nada melhor do que aproveitar um Barça em baixo para o conseguir. Ainda assim, o Cádiz venceu somente dois dos últimos nove jogos do campeonato, tendo perdido três e empatado outros quatro. Para piorar as contas, Varazdat Haroyan, Florin Andone e Rubén Alcaraz são baixas certas.O único aspeto positivo é mesmo o historial, com três jogos seguidos sem perder diante do Barcelona, com dois empates nos dois jogos mais recentes e um triunfo há ano e meio por 2-1.