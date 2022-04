Barcelona-Eint. Frankfurt: empate da 1.ª mão deixa tudo em aberto

CÓD 106 Barcelona 1.4 Empate 4.57 Eint. Frankfurt 6.47

Depois do empate a um golo registado em solo alemão, Barcelona e Eintracht Frankfurt encontram-se esta quinta-feira no Camp Nou, numa partida que definirá qual das duas equipas avançará para as meias-finais da Liga Europa. A igualdade a um golo da semana passada abre boas perspetivas para a discussão deste duelo, mas os catalães, jogando em casa, têm tudo do seu lado...Por outro lado, o Barça leva já 15 encontros consecutivos sem perder, uma sequência que no fim de semana conseguiu ampliar com uma vitória por 3-2 sobre o Levante num jogo absolutamente de loucos. Já o Eintracht vive uma fase distinta, com seis jogos seguidos sem ganhar, numa sequência com cinco empates e uma derrota.Em termos individuais, o Barcelona tem várias baixas a destacar, como Samuel Umtiti, Memphis Depay, Moussa Wague, Ansu Fati, Sergi Roberto, Sergiño Dest e Dani Alves, ao passo que do lado oposto há a referir as ausências de Ragnar Ache, Diant Ramaj e Tuta.