Barcelona-Galatasaray: catalães procuram ampliar bom momento

CÓD 162 Barcelona 1.13 Empate 7.01 Galatasaray 15.37

A viver uma boa fase, com quatro vitórias seguidas e oito encontros consecutivos sem perder, o Barcelona defronta esta quinta-feira o Galatasaray, um gigante turco que neste momento vai atravessando uma das piores situações da sua história.Afundado na tabela da liga turca, o Gala leva onze partidas seguidas a sofrer golo, sendo que na jornada do fim de semana viu um período de recuperação - com quatro jogos seguidos sem perder - ser interrompido pelo desaire diante do Konyaspor. O único ponto positivo é mesmo o facto de os turcos estarem na máxima força para Camp Nou. Em termos estatísticos, note-se que o Gala foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que em oito dos últimos nove ambas as equipas marcaram.Quanto ao Barça, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde e Dani Alves são baixas, numa partida na qual os catalães vão procurar a quinta vitória consecutiva. Em termos estatísticos, apenas um dos últimos sete jogos dos catalães não teve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total.