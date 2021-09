Barcelona-Granada: vencer é o único objetivo

Vindo de uma sempre dolorosa derrota caseira para a Champions, diante do Bayern Munique, por 3-0, o Barcelona volta esta segunda-feira ao plano interno, defrontando o Granada numa partida da 5.ª jornada do campeonato na qual o único objetivo é o triunfo.



Com 7 pontos, mas com uma partida em atraso, os catalães estão a 4 do At. Madrid e a 3 do Real Madrid, pelo que um triunfo diante dos granadinos será essencial para não deixar fugir ainda mais os rivais.



A ajudar a esse objetivo está o facto do Granada ainda não ter vencido qualquer partida, tendo até ao momento apenas dois pontos em quatro partidas, fruto de empates frente ao Villarreal e Granada, logo nas duas primeiras partidas. Nas duas mais recentes, diante de Rayo e Betis, perdue por 4-0 e 2-1.



Neste jogo sem Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Pedri, Jordi Alba, Martin Braithwaite e Ansu Fati, o Barcelona procura voltar a bater o Granada, depois de na época passada, num episódio quase dramático, que ditou o adeus ao título, ter perdido em casa por 2-1. Nesse confronto direto, refira-se, o Barça foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos disputados.

