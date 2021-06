Barcelona-Inter Movistar: eliminatória empatada

Barcelona e Inter Movistar defrontam-se, esta quarta-feira, em Jogo 3 dos quartos-de-final do playoff do campeonato espanhol de futsal, uma eliminatória que se encontra empatada (1-1).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Barcelona registou três vitórias (Antequera, Ribera Navarra e Inter Movistar), um empate (ElPozo Murcia) e uma derrota (Inter Movistar), enquanto que o Inter Movistar somou três triunfos (O Parrulo, ElPozo Murcia e Barcelona) e dois desaires (Osasuna Magna e Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Inter Movistar, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Barcelona a vencer apenas um dos dois restantes duelos.