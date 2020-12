Barcelona-Juventus: Messi e Cristiano Ronaldo voltam a encontrarem-se

É o duelo pelo qual todos os amantes de futebol (e de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo) estavam à espera que acontecesse. O Barcelona, onde joga o português Francisco Trincão (ex-Sp. Braga) recebe, esta terça-feira, a Juventus de Cristiano Ronaldo num duelo da 6.ª e última jornada do grupo G da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que já se encontram qualificadas para a próxima fase da prova.

À entrada para esta partida, o Barcelona posiciona-se no 1.º lugar, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias consecutivas, enquanto que a 'Vecchia Signora' encontra-se no 2.º posto, com 12 pontos, após somar quatro triunfos e uma derrota até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Barcelona registou três vitórias (Dínamo de Kiev, Osasuna e Ferencváros) e duas derrotas (Atlético Madrid e Cádiz), ao passo que a Juventus somou quatro triunfos (Cagliari, Ferencaváros, Dínamo de Kiev e Torino) e um empate (Benevento).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem blaugrana, conjunto que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, enquanto que a Juve não venceu nenhum dos restantes dois - terminaram com dois empates, ambos por 0-0.