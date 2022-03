Barcelona-Mónaco: catalães a viver grande momento

CÓD 353 Barcelona 1.17 Empate 19.5 Mónaco 5

Duelo da Euroliga, com o primeiro colocado Barcelona a receber a visita do Mónaco, o sétimo colocado, num duelo no qual estarão frente a frente duas formações que vivem momentos relativamente positivos na prova.Os catalães, com 20 vitórias e 5 derrotas, estão no topo - e bem encaminhados para acabar em primeiro - e chegam a este duelo vindos de dez triunfos consecutivos no total de todas as competições. Nesses dez jogos, o Barça conseguiu uma média de 84 pontos. Em termos individuais, Nikola Mirotic é a figura dos catalães, com 16,8 pontos e 5,4 assistências de média, ao passo que Nick Calathes é o melhor assistente, com 5,3 de média.Quanto ao Monaco, tem 14 vitórias e 13 derrotas, chegando a este jogo vindo de quatro triunfos consecutivos, dois deles nesta mesma Euroliga. Em termos pontuais, os franceses conseguiram uma média de 89 nos últimos dez jogos. Mike James, com 15,9 pontos e 5,9 assistências em média, é a principal figura dos franceses.Quanto ao confronto direto, a média pontual da última dezena de jogos foi de 166, com 85 a serem da autoria do Barcelona e os restantes 81 a chegarem por parte dos franceses.