Barcelona-Nápoles: catalães com oponente de respeito

CÓD 162 Barcelona 1.93 Empate 3.39 Nápoles 3.62

Habituado a disputar as rondas a eliminar da Liga dos Campeões, o Barcelona vai viver esta quinta-feira uma nova realidade, quando pelas 17h45 defrontar o Nápoles no playoff da Liga Europa. E será efetivamente um jogo que não promete facilidades, já que do outro lado estará um conjunto italiano que no fim de semana travou o campeão Inter Milão.Vindo de quatro jogos seguidos sem ganhar, o Nápoles foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos, sendo que em cinco deles ao intervalo estava na frente. Em termos de golos, apenas dois dos últimos dez jogos do Nápoles tiveram um total superior a 3. Relativamente a ausências, Axel Tuanzebe é baixa certa, ao passo que Matteo Politano e Hirving Lozano estão em dúvida.Em relação ao Barcelona, que não contará com Samuel Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Ronald Araújo, Balde e Dani Alves, vem de três jogos seguidos sem perder, sendo que em termos de golos há a registar o facto de apenas um dos últimos cinco jogos dos catalães não ter tido pelo menos 3 golos e ainda para o registo de golos de ambas as equipas em seis dos últimos sete.Em relação ao confronto direto, o Barcelona não perdeu nenhum dos dois jogos oficiais disputados entre as duas equipas, ambos em 2020, com um triunfo por 3-1 em casa e empate a 1 fora.