Barcelona-Olimpia Milano: duelo da zona superior da tabela da Euroliga

Em mais um jogo da fase regular da Euroliga, Barcelona e Olimpia Milano encontram-se esta terça-feira em solo espanhol, num embate que colocará frente a frente o primeiro e o sexto colocados da rpova, respetivamente.



Com 15 vitórias e 3 derrotas, o Barça entra em melhor posição, mas a verdade é que vem de duas derrotas, uma para o campeonato e outra para esta mesma Euroliga. Os catalães, refira-se, têm sido bastante afetados por ausências devido a Covid-19, algo que levou ao adiamento de várias partidas. Em termos pontuais, nos últimos dez jogos o Barcelona chegou em média aos 92 pontos, sendo que em média os jogos tiveram um total de 187 pontos.



Quanto ao Olimpia Milano, tem 10 vitórias e 6 derrotas na Euroliga, chegando também a esta partida vindo de um desaire na prova. A diferença é que o balanço recente mostra duas vitórias seguidas, ambas para o campeonato. Quanto ao registo pontual, os italianos marcaram 78 pontos em média nos últimos 10 jogos, para um total médio de 150.



Quanto ao confronto direto, aí o registo pontual médio nos últimos dez jogos foi de 157, com o Barcelona a ser responsável por 80 pontos e os italianos por 77. Em seis dos últimos sete embates o Barça chegou ao final do primeiro quarto na frente, sendo que a exceção foi o duelo da primeira volta, que acabou mesmo com vitória dos de Milão, por 75-70.

Por Record