Barcelona-Olympiacos: cimeira de líderes na Euroliga

Duelo de históricos na terceira jornada da Euroliga, num embate no qual estarão em confronto duas das seis equipas que até ao momento apenas sabem vencer. Quer isto dizer que esse lote ficará reduzido a pelo menos cinco, já que obrigatoriamente uma destas equipas irá perder...



Com oito jogos já disputados esta época, o Barcelona tem 9 vitórias e 1 derrota, chegando a este duelo vindo de triunfos nesta Euroliga diante do Alba Berlim e Bayern Munique. Em ambos os jogos superou a barreira dos 80 pontos.



Quanto ao Olympiacos, nesta Euroliga bateu o Baskonia e o Real Madrid, sendo que nas contas globais leva seis jogos disputados oficialmente e venceu todas as partidas.



Em relação ao confronto direto, na época passada houve uma vitória para cada lado, com a particularidade de o triunfo ter sido sempre da equipa visitante. Olhando a estatísticas, nos últimos dez jogos tivemos uma média pontual arredondada de 142, com o Barcelona a ser responsável por 74 e o Olympiacos por 69. Note-se, por fim, que os catalães chegaram ao final da primeira parte na frente em seis dos últimos oito duelos.