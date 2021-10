Barcelona-Paris SG: duelo de candidatos na Champions de andebol

Encontro de topo no Grupo B da Liga dos Campeões, com o líder Barcelona a receber a visita do Paris SG, num duelo de candidatos no qual os espanhóis entram em campo moralizados pelo facto de serem líderes, ainda que os franceses, não estando na frente, levam já oito encontros seguidos sem perder e quatro consecutivos a vencer. Isto contando jogos das ligas internas, claro está.



Relativamente ao aspeto individual, Dika Mem é o homem a ter em conta nos catalães, já que em quatro jogos tem 31 golos marcados e 16 assistências. Do lado oposto há dois homens em evidência: Mikkel Hansen nos golos, com 24, e Nedim Remili nas assistências, com 19. Nota ainda para o português Luís Frade, que tem seis golos marcados até ao momento pelo Barça.



De notar, por fim, que estas equipas se enfrentaram no ano passado, na altura com vitória do Barcelona por 37-32 na Catalunha. Como será desta vez?

CÓD 494 Barcelona 1.41 Empate 9.15 PSG 3.1