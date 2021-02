Barcelona-Paris SG: Neymar e Di María deverão ser baixas nos parisienses

Barcelona e Paris Saint-Germain defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que apresentam algumas baixas por lesão para esta partida.

Para os parisienses, irão ausentar-se deste duelo Pembele, Neymar, Di María, Dagba e Bernat, enquanto que do lado catalão as baixas serão Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite e Ronald Araújo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Barcelona registou quatro vitórias (Athletic Bilbao, Granada, Betis e Alavés) e uma derrota (Sevilha), ao passo que o Paris Saint-Germain somou quatro triunfos (Nimes, Marselha, Caen e Nice) e uma derrota (Lorient).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Barcelona, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Paris Saint-Germain a levar a melhor em apenas uma ocasião.