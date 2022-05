Barcelona-Real Madrid: clássico espanhol por um lugar na final da Euroliga

CÓD 299 Barcelona 1.63 Empate 13 Real Madrid 2.4

Belgrado recebe esta quinta-feira, a partir das 20 horas, um sempre emotivo clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, que neste caso contará para as meias-finais da Euroliga. Será um duelo de titãs, que promete... e muito!Vindo de cinco vitórias seguidas, o Barcelona tem em Nikola Mirotic a sua principal figura, com 16 pontos de média neste playoff, ao passo que Brandon Davies e Nick Calathes são os destaques nos ressaltos e assistências, respetivamente, ambos com 5,8 de média em cada particular.Quanto ao Real Madrid, equipa que tem em Guerschon Yabusele a sua principal figura nesta fase final da prova, com 15,7 pontos de média, leva nove partidas sempre a ganhar, sendo que em oito delas no final do primeiro quarto estava já na frente.Em termos de confronto direto, aí há uma tendência clara, com o Barcelona a levar cinco jogos seguidos a ganhar ao Real Madrid. Todos esses duelos foram disputados esta temporada, entre campeonato, Supertaça, Euroliga e Taça do Rei. No balanço da época, o Real tem apenas um triunfo, conseguido logo no primeiro duelo disputado, em setembro.A fechar, olhar aos registos estatísticos no confronto direto, com uma média de 160 pontos nos últimos dez jogos entre estas duas equipas.