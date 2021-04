Barcelona-Real Madrid: clássico na Liga ACB

Dia de jogo grande no campeonato de basquetebol espanhol, com os gigantes Barcelona e Real Madrid a encontrarem-se pelas 17h30 de domingo no Palau Blaugrana, numa partida que colocará frente a frente os dois primeiros colocados da tabela e que acabarão certamente a ronda 29 da prova nas mesmas posições.



Em melhor situação está no Real Madrid, com apenas uma derrota em 28 partidas, e vindo de um triunfo moralizador conseguido em casa do Fenerbahçe para a Euroliga. Quanto ao Barcelona, tem menos duas vitórias do que os merengues na tabela, mas também vem de uma vitória na Euroliga, no caso diante do Bayern.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra quatro vitórias seguidas dos catalães, a última das quais em março, há um mês, por 81-76 em solo madrileno. Irá haver vingança ou apenas uma repetição do filme?



Falando em questões pontuais, note-se que a média de pontos nos últimos dez jogos é de 160, com um empate total de 80 para cada lado.

CÓD 518 Barcelona 1.26 Empate 11.91 Real Madrid 3.84