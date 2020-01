Barcelona-Real Madrid: 'El Clásico' já aquece em Espanha

Barcelona e Real Madrid defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato espanhol de basquetebol, num encontro entre os dois primeiros classificados da prova.



O Barcelona é, atualmente, 2.º classificado, com 22 pontos amealhados, fruto dos 11 triunfos e três derrotas na prova, ao passo que o Real Madrid é líder isolado com 24 pontos, resultado de 12 triunfos e apenas duas derrotas até ao momento.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para quatro triunfos dos merengues contra apenas um dos blaugrana. Como será desta vez?

CÓD 223 Barcelona 1.52 Empate 10.87 Real Madrid 2.59