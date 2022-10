Barcelona-Real Madrid: merengues claramente favoritos no frente a frente

Barcelona e Real Madrid defrontam-se na tarde de quinta-feira, a partir das 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram a competição de forma completamente distinta.

Na primeira ronda da Euroliga, o Barcelona perdeu (70-80) na receção ao Olympiacos, enquanto que o Real Madrid bateu (71-68) o Panathinaikos fora de portas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Barcelona registou duas vitórias (Baskonia e Fuenlabrada) e três derrotas (Real Madrid, Gran Canaria e OIympiacos), ao passo que o Real Madrid somou cinco triunfos seguidos (Barcelona, Basquet Girona, Obradoiro CAB, Panathinaikos e Unicaja).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Real Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Barcelona a levar a melhor no outro embate realizado.