Barcelona-Real Madrid: Superclássico agita Espanha

Inicialmente agendado para 26 de outubro, mas adiado devido à instabilidade política que se vivia na Catalunha, Barcelona e Barcelona encontram-se esta quarta-feira em Camp Nou numa partida carregada de rivalidade e que poderá resultar numa troca no comando da tabela da Liga espanhola.



Empatados no topo, mas com vantagem catalã nos golos marcados, Barcelona e Real Madrid chegam a este duelo na sequência de resultados surpresa no fim de semana, com ambas as equipas a empatarem fora de portas - os catalães em casa da Real Sociedad (2-2) e os merengues em Valência (1-1).



Privado de Arthur e Dembélé, o Barcelona defende nesta partida uma sequência de 19 partidas consecutivas sem perder em Camp Nou para a Liga, ao passo que os merengues, pese embora a temporada de altos e baixos, vão já em quase dois meses sem perder - o último desaire foi em casa do Maiorca, a 19 de outubro.



No que a confrontos diretos diz respeito, de referir que o Barcelona não perde com o Real Madrid desde 2017/18, época na qual foi derrotado por duas ocasiões na Supertaça de Espanha. Depois desse desaire, em seis jogos, os catalães venceram quatro e empataram apenas dois. Como será desta?

CÓD 166 Barcelona 1.64 Empate 3.73 Real Madrid 3.86