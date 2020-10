Barcelona-Real Madrid: Superclássico aquece noite em Espanha

Vindos de derrotas na jornada prévia, mas com resultados distintos nos jogos disputados a meio da semana, Barcelona e Real Madrid encontram-se este sábado num dos jogos mais esperados do ano, a colocar frente a frente as duas equipas mais poderosas do futebol do país vizinho.



A atuar em casa, o Barcelona chega a este duelo vindo de uma fácil goleada frente ao Ferencvaros, que de certa foram servir para esquecer - ou apenas atenuar - o desaire do fim de semana diante do Getafe. Quanto ao Real Madrid, a meio da semana foi surpreendido em casa pelo Shakhtar Donetsk e encaixou a segunda derrota consecutiva, algo que não se via para os lados blancos há algum tempo.



Para piorar a situação, o Real Madrid terá pela frente um Barcelona que apenas perdeu um dos últimos 33 jogos caseiros na Liga espanhola, ainda que também chegue a este encontro com um bom registo fora de portas, com oito jogos seguidos sem perder na condição de visitante. Aliás, refira-se que a última visita do Real Madrid ao reduto dos catalães até acabou em empate, algo que no passado recente tem sido verdadeiramente uma raridade.



Como raridade são os golos neste confronto direto no passado recente, já que apenas um dos últimos cinco jogos teve pelo menos 3 no marcador. Nesse sentido, note-se que o Barcelona vai em três jogos consecutivos a sofrer, tendo sido a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em seis dos últimos oito embates.



Em relação aos jogadores disponíveis, o Barcelona tem como baixas Marc-André ter Stegen e Samuel Umtiti - Jordi Alba ainda é dúvida. Já o Real Madrid não poderá contar com Eden Hazard, Daniel Carvajal e Martin Odegaard e tem Álvaro Odriozola e Mariano em dúvida.

CÓD 152 Barcelona 2.01 Empate 3.51 Real Madrid 3.29