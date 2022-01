Barcelona-Real Madrid: Superclássico na Supertaça espanhola

CÓD 217 Barcelona 3.7 Empate 3.7 Real Madrid 1.92

Dia de Superclássico na Supertaça espanhola, com Barcelona e Real Madrid a encontrarem-se esta quarta-feira na primeira meia-final da competição, que este ano se realiza em Jeddah, na Arábia Saudita.Privado neste encontro de Sergi Roberto, Eric García, Pedri, Ferran Torres e com Martin Braithwaite em dúvida, o Barcelona chega a este jogo vindo de cinco encontros seguidos sem perder, com dois empates e três triunfos no registo. A turam catalã foi a primeira a marcar em cinco dos últimos sete jogos, sendo que em seis deles ambas as equipas marcaram golo.Quanto ao Real Madrid, chega a este duelo praticamente na máxima força e entra em campo vindo de dois triunfos consecutivos - isto depois de ter visto uma série bastante positiva terminar numa derrota com o Getafe. A turma merengue, por outro lado, leva quatro jogos seguidos a sofrer golo, ainda que normalmente também marque: foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo em sete dos últimos nove jogos.Quanto ao confronto direto, o Real Madrid leva já quatro partidas seguidas a ganhar e cinco sem sofrer. Em quatro desses duelos foi mesmo a primeira formação a marcar.