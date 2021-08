Barcelona-Real Sociedad: o primeiro jogo oficial dos culé no pós-Messi

Barcelona e Real Sociedad defrontam-se, este domingo, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da Liga espanhola de futebol, naquele que será o primeiro duelo oficial dos catalães no pós-Messi.

Para este encontro, a formação orientada pelo holandês Ronald Koeman não poderá contar com o contributo de Ter Stegen, De Jong, Minguenza, Lenglet, Ousmane Dembélé e Sergio Agüero, todos eles por lesão. Já a Real Sociedad tem quatro nomes com os quais não poderá selecionar para este encontro: Ryan, Rico, Monreal e Fernandez, todos a recuperar de lesões.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram ou estiveram recentemente inseridas, de notar que o Barcelona registou quatro vitórias (Gimnastic, Girona, Estugarda e Juventus) e uma derrota (Salzburgo), ao passo que a Real Sociedad somou três triunfos (Alavés, Monaco e Eibar) e dois desaires (AZ Alkmaar e Osasuna).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Barcelona, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a Real Sociedad a não conseguir melhor do que dois empates (2-2 e 1-1) durante esse mesmo período.