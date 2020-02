Barcelona SC-Cerro Porteño: por um lugar na fase de grupos

Arranca a corrida à fase de grupos da Libertadores, com os equatorianos do Barcelona a receberem a visita dos paraguaios Cerro Porteño, num duelo entre duas formações com história no futebol sul-americano e que, por isso, quererão garantir o acesso à fase seguinte da prova.



Atualmente com três vitórias em cinco jogos disputados este ano, três delas para esta Libertadores (duas diante do Progreso e uma ante o Sporting Cristal), o Barcelona entra em campo na sequência do empate a zero no arranque do seu campeonato.



Quanto ao Cerro, vai disputar neste duelo o seu oitavo jogo da temporada, tendo por agora quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Para a Libertadores, ao contrário dos adversários, o Cerro tem apenas uma ronda superada, ao afastar o Universitario com um empate (1-1) e uma vitória (1-0).



De notar que estas duas equipas não se encontram desde 1998, ano no qual cada equipa venceu um duelo. Acabou por passar o Barcelona à ronda seguinte da Libertadores, com um triunfo nos penáltis numa prova na qual acabaria por perder na final.