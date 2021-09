Barcelona SC-Flamengo: duelo a valer um lugar na final da Libertadores

Barcelona SC e Flamengo defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, pelas 01:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, num encontro em que os brasileiros entram com a vantagem de dois golos, conseguida na primeira mão da eliminatória (2-0).

No primeiro duelo entre as duas formações, disputado na semana passada no Maracanã, quem brilhou foi Bruno Henrique, experiente avançado do Mengão, que garantiu o triunfo da formação de Rio de Janeiro com um 'bis', apontado ainda na primeira parte da partida (21' e 38').

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Barcelona SC registou uma vitória (Deportivo Cuenca), um empate (Fluminense) e três derrotas (LDU Quito, Independiente del Valle e Flamengo), enquanto que o Flamengo somou três triunfos (Palmeiras, Grémio e Barcelona SC), um empate (América MG) e um desaire (Grémio).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade do Flamengo, equipa que venceu todos os três duelos até ao momento realizados entre as duas formações, com os brasileiros a marcarem sempre, pelo menos, dois golos.