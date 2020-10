Barcelona-Sevilha: jogo grande em Espanha com Trincão em ação

Barcelona e Sevilha defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga espanhola de futebol (La Liga), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que até ao momento só souberam vencer na prova.

À entrada para esta ronda, os blaugrana, equipa que conta com a presença do português Francisco Trincão, registou duas vitórias em dois jogos, o mesmo registo alcançado pela formação liderada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Barcelona registou cinco vitórias (Gimnastic, Girona, Elche, Villarreal e Celta de Vigo), ao passo que o Sevilha somou quatro triunfos (Levante - por duas vezes -, Athletic Bilbau e Cádiz CF) e uma derrota (Bayern Munique, na final da Supertaça Europeia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos culé, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.