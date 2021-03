Barcelona-Sevilha: reencontro agora para a Taça do Rei

Poucos dias depois do duelo da Liga, que resultou numa vitória catalã por 2-0, Barcelona e Sevilha voltam a encontrar-se esta quarta-feira, agora em Camp Nou e desta feita na Taça do Rei. Será uma partida das meias-finais, da segunda mão, depois do triunfo andaluz, há três semanas, por 2-0 no seu reduto.



Por isso, será com objetivo de repetir o filme do fim de semana que os catalães entrarão em campo diante do Sevilha esta quarta-feira, numa partida na qual procurarão também ampliar a sua boa fase, com já três duelos seguidos sem perder. Por outro lado, o Barça foi também a primeira equipa a marcar nos últimos cinco jogos que disputou.



Quanto ao Sevilha, vem da tal derrota na Liga diante do Barcelona, sendo que nesse encontro viu ser travada uma incrível série de jogos seguidos a entrar a ganhar - foram nove duelos seguidos a fazê-lo, quase sempre com desfechos positivos.



Olhando agora ao confronto direto, note-se que o Barcelona perdeu apenas três dos últimos 32 confrontos com o Sevilha, sendo que um deles foi precisamente esta temporada - o tal 2-0. Por outro lado, refira-se que apenas um dos últimos cinco encontros diretos teve 3 ou mais golos.

